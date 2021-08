9 czerwca Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Niemiec w związku z wyrokiem trybunału w Karlsruhe z maja 2020 r. Chodziło o euroobligacje. Niemieccy sędziowie wydali orzeczenie niezgodne z wcześniejszym postanowieniem TSUE i podważyli kompetencje eurosądu do zajmowania się tą kwestią. Nazajutrz pismo broniące nadrzędności prawa europejskiego trafiło do Warszawy. Odpowiedzialny za sprawiedliwość komisarz Didier Reynders apelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie zbadania zgodności przepisów traktatu o UE z konstytucją. Niemcy miały dwa miesiące na odpowiedź, Polska – jeden.