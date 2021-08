Specjaliści w ramach Uppsala Conflict Data Program (UCDP) od dekad zbierają informacje na temat ofiar śmiertelnych konfliktów zbrojnych. Z opublikowanych właśnie danych za 2020 r. wynika, że w pandemicznym roku zginęło 81,4 tys. osób. To o 5 proc. więcej niż w 2019 r. Mimo to nie da się powiedzieć, by pandemia zupełnie nie wpłynęła na przebieg konfliktów. Według UCDP w styczniu 2020 r. śmierć poniosło 12,1 tys. osób, a w kwietniu – gdy koronawirus rozpanoszył się już po całym świecie – 4,7 tys.