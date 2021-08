„Game changerem” są szczepionki przeciw COVID-19, które w kilku państwach przechodzą już chrzest bojowy. Jak widać na wykresach, lawinowemu wzrostowi infekcji tym razem nie towarzyszy zapełnianie się łóżek w szpitalach. Najlepszym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie ostatnia – wywołana wariantem Delta – fala zakażeń zbliżyła się poziomem do poprzedniej. Chociaż pacjentów leczonych na COVID-19 przybyło, to wzrost ten miał się nijak do nawałnicy, z jaką tamtejsza służba zdrowia musiała zmierzyć się na początku roku. Jeszcze bardziej spadła liczba zgonów.

Wirus też jednak nie daje za wygraną. Jak wynika z upublicznionych w piątek analiz Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) – amerykańskiej agencji zajmującej się nadzorem epidemiologicznym – wariant Delta jest jednym z bardziej zakaźnych wirusów, jakie znamy – mniej więcej na równi z ospą wietrzną. Eksperci CDC doszli do wniosku, że o ile „oryginalny” SARS-CoV-2 można było pod tym względem porównać do wirusa wywołującego przeziębienie, gdzie jedna osoba zakaża średnio dwie inne, to w przypadku Delty jest to osiem lub dziewięć osób.