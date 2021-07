Chollet, podsekretarz stanu i doradca polityczny szefa dyplomacji USA Antony'ego Blinkena, przyjechał do Warszawy w środę. Spotkał się z wiceszefem MSZ Marcinem Przydaczem i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Przydacz powiedział na czwartkowym briefingu po spotkaniu z amerykańskim politykiem, że przedstawił mu naszą ocenę Nord Stream 2. "Polska uważa, że to projekt polityczny, szkodliwy dla bezpieczeństwa całej Europy - podkreślił wiceszef MSZ.

Chollet pytany w czwartek wieczorem w TVP24 co można zrobić, żeby sprawa gazociągu Nord Stream 2 nie była zagrożeniem w naszym regionie powiedział, że amerykańska administracja w dalszym ciągu sprzeciwia się temu gazociągowi. "Prezydent USA Joe Biden jeszcze jako wiceprezydent sprzeciwiał się jego budowie, ale mimo to budowa postępowała. Wydaje nam się, że amerykańskie sankcje nie powtrzymały inwestorów przed ukończeniem gazociągu" - powiedział przedstawiciel Departamentu Stanu USA.

Jak mówił, "to, co staramy się zrobić, to zapobiec najgorszemu naszym zdaniem scenariuszowi". "To znaczy na ukończony i funkcjonujący gazociąg, który pozostawia naszych partnerów w środkowej i wschodniej Europie bez żadnych zabezpieczeń" - zaznaczył Chollet.

Według niego, "Ukraina jest tutaj szczególnie narażona na zagrożenie ze strony Rosji właśnie w związku z tym gazociągiem". "Dlatego pracując z Niemcami zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, które naszym zdaniem stanowią ogromny krok w kierunku uniknięcia negatywnych skutków powstania gazociągu" - powiedział amerykański polityk.

Ocenił, że "nie eliminują ich całkowicie, ale te rozwiązania i tak są bardzo ambitne". "I teraz musimy postarać się je wprowadzić. Uważamy, że to ważny krok, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas dużo pracy" - podkreślił Chollet.

"Bardzo jasno zaznaczyliśmy we wspólnym oświadczeniu Stanów Zjednoczonych i Niemiec, że nie możemy pozwolić Rosji na wykorzystywanie dostępu do energii jako broni, w szczególności przeciwko Ukrainie. Jeśli to zrobi, to zostaną wyciągnięte wobec niej konsekwencje. Mogą to być sankcje gospodarcze, mogą to być decyzje dotyczące przepływu gazu. Jest wiele scenariuszy, które możemy wybrać, ale to, co naszym zdaniem jest tutaj najważniejsze, że wraz z niemieckimi partnerami wysłaliśmy do Moskwy jasny sygnał, że wykorzystywanie energii, jako broni nie będzie akceptowane" - powiedział.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena i niemieckie MSZ ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy, USA wstrzymują nakładanie sankcji na NS2, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami jest prawie gotowy. USA i niektóre państwa członkowskie NATO w Europie Środkowo-Wschodniej sprzeciwiają się temu projektowi, obawiając się, że zbytnio uzależni on Europę od rosyjskich dostaw energii. Jednak ostatnio administracja prezydenta USA Joe Bidena uchyliła sankcje wobec spółki operacyjnej Nord Stream 2 AG i zgodziła się na rozmowy z Niemcami w celu złagodzenia konsekwencji powstania gazociągu, w tym przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie.

W przyszłości 55 mld metrów sześc. gazu ziemnego ma być co roku pompowanych z Rosji do Niemiec dwiema nitkami Nord Stream 2, każda o długości około 1200 kilometrów.

Chollet proszony był też w TVN24 o ocenę obecnych relacji między Moskwą a Waszyngtonem. "Prezydent Biden nie ma złudzeń co do prezydenta Rosji Władimira Putina i przywódców w Moskwie". "Ma długie doświadczenie, jeśli chodzi o radzenie sobie z prezydentem Putinem" - odpowiedział amerykański polityk.

Podkreślił, że podczas dwóch rozmów telefonicznych i pierwszego spotkania osobistego przed kilkoma tygodniami w Genewie, prezydent Biden "jasno dał do zrozumienia prezydentowi Putinowi, że pewne zachowania nie będą akceptowane". "Że jeśli na przykład będą próbowali zagrozić Europie, podważyć demokracje w Stanach Zjednoczonych, albo demokracje w innych państwach, jeśli będą próbowali wyeliminować swoich politycznych przeciwników, przeprowadzić ataki hakerskie na amerykańskie i inne firmy, to nie będziemy tego akceptować. I jeśli się na to zdecydują, to poniosą konsekwencje" - zaznaczył Chollet.