Najbardziej dotknięte katastrofą Niemcy już zaczęły przygotowywać pomoc dla poszkodowanych. Minister gospodarki Peter Altmaier zapowiedział w „Bild am Sonntag”, że firmy dotknięte podwójnie – pandemią i powodzią – mogą liczyć na pomoc w wysokości 10 tys. euro. Federalny minister finansów zapowiedział, że w najbliższą środę rząd będzie dyskutował o pakiecie powodziowym na kwotę ponad 300 mln euro, który ma być skierowany bezpośrednio do ofiar. Środki mają być wypłacane jeszcze w lipcu. Dodatkowo przedstawiony ma być plan odbudowy infrastruktury liczony w miliardach euro. Straty są olbrzymie, ale na razie jeszcze trudne do oszacowania.