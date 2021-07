"W specjalnym oświadczeniu, wydanym w piątek 9 lipca, szefowie Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów narodowych 12 krajów, w tym przewodniczący Marek Kuchciński, jednoznacznie potępili wykorzystywanie przez nielegalny reżim Alaksandra Łukaszenki przemycanych przez granice migrantów, w celu szkodzenia sąsiednim państwom" - podkreślono w komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu.

Jak dodano, pod dokumentem podpisali się przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych z Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

"My, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych naszych parlamentów, jednoznacznie potępiamy wykorzystywanie przez nielegalny reżim Łukaszenki przemycanych przez granice migrantów, w celu szkodzenia sąsiednim państwom. Wykorzystanie najsłabszych jako metody wywierania nacisku w sporze politycznym jest haniebne i porównywalne z aktem powietrznego piractwa, jakiego byliśmy świadkami w maju. Próba przerzucenia migrantów przez granicę Litwy jest przestępczym i nieludzkim aktem mającym na celu podważenie solidarności i wsparcia narodu litewskiego wobec tych osób na Białorusi, które pragną wolności i odrzucają skradzione ubiegłoroczne wybory. Jest to nowy i groźny atak na państwo członkowskie Unii Europejskiej i NATO. Powinien on spotkać się z solidarnością i reakcją krajową, europejską i transatlantycką" - czytamy w oświadczeniu.

"Wzywamy do wprowadzenia zakazu lotów na Białoruś, co do których może być podejrzenie o wykorzystywanie ich do organizowanego przeze państwo przemytu ludzi. Wzywamy do nałożenia sankcji na osoby zaangażowane w ten zorganizowany przez państwo przemyt ludzi przez międzynarodowe granice oraz na reżim Łukaszenki, który go kontroluje" - podkreślono w świadczeniu.

Jak dodano, "wzywamy do wspólnego zaangażowania się w położenie kresu przemytowi ludzi przez granice UE, w tym do udzielenia wsparcia unijnej agencji Frontex, instrumentu zarządzania granicami i wiz, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i innych krajowych i międzynarodowych agencji, które mogą wesprzeć Litwę i inne państwa będące celem tego niekonwencjonalnego ataku reżimu Łukaszenki".

"Wzywamy do wspólnych wystąpień UE i NATO do rządów Iraku, Turcji i każdego innego państwa używanego przez reżim Łukaszenki do wykorzystywania i instrumentalizacji migrantów, aby położyć kres tej praktyce i bronić godności tych, których prawa są naruszane" - zaznaczono w oświadczeniu.