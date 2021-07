Ważną rolę odegrały też prowadzone przez Niemcy mediacje między obydwoma krajami oraz zmiana polityki UE względem Turcji zaprezentowana podczas wizyty przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w Ankarze 6 kwietnia. Polega ona na rezygnacji z rozmów o przyjęciu Turcji do UE oraz skoncentrowaniu się na współpracy ekonomicznej, dialogu na wysokim szczeblu, ułatwieniu legalnej migracji obywateli Turcji do UE oraz kontynuacji umowy migracyjnej z 2016 r. Skala współpracy została uzależniona od niekonfrontacyjnej postawy Turcji. Grecja stworzyła też skuteczny system regionalnych sojuszy, obejmujący formaty Trójkątu Helleńskiego (Cypr, Grecja, Izrael) oraz Wschodniośródziemnomorskiego Forum Gazowego (Cypr, Egipt, Grecja, Izrael, Jordania, Palestyna, Włochy). Dodatkowo we wrześniu 2020 r. Arabia Saudyjska, Maroko i Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły bojkot importu z Turcji, a Egipt wezwał inne państwa arabskie do przeciwstawienia się tureckim interesom. Ponadto powołany w lutym w ramach libijskiego procesu pokojowego rząd Abd al-Hamida ad-Dabajby nie przedstawił jednoznacznego stanowiska co do umowy delimitacyjnej z 2019 r.