Brytyjski rząd chce i spodziewa się, że przejście do ostatniego etapu znoszenia restrykcji nastąpi 19 lipca, choć ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona za tydzień.

Johnson powiedział, że mimo rosnącej liczby zakażeń, lato jest najlepszym czasem na to, by znosić restrykcje, bo później będzie to jeszcze trudniejsze. Powiedział, że trzeba się nauczyć żyć z koronawirusem i w ramach tego chce, aby nacisk przenieść z zakazów i nakazów na osobiste wybory ludzi i ich osobistą odpowiedzialność.

W ramach czwartego etapu działalność będą mogły wznowić wszystkie przedsiębiorstwa, w tym te, jak kluby nocne, które od początku pandemii, pozostają zamknięte.