Co stoi za spadkiem tempa szczepień w USA? Z jednej strony jest to nasycenie szczepionkami: po prostu większość tych, którzy chcieli się zaszczepić, już to zrobiła. To oznacza, że jest jeszcze druga strona medalu: niechęć do preparatów przeciw COVID-19. Z badań Kaiser Family Foundation wynika, że problem z podwinięciem rękawa może mieć 30 proc. Amerykanów. To ci, którzy na pytanie „czy zamierzasz się zaszczepić” odpowiadają „na pewno nie”, „tylko jeśli będzie taki wymóg” oraz „na razie chcę poczekać”.Co ważne, odsetek ten podczas pandemii utrzymał się na mniej więcej takim samym poziomie, co wskazywałoby, że grupa ta raczej nie dokona radykalnego zwrotu w postawach. Nie przekonają ich więc publiczne wystąpienia takich postaci jak Joshui Garzy, 43-letniego pracownika branży petrochemicznej, który jako cukrzyk miał szansę zaszczepić się w pierwszej kolejności, ale stwierdził, że poczeka. Wkrótce potem Garza zapadł na COVID-19 i to na tyle ciężką postać, że zakończyła się przeszczepem płuc, o czym w czwartek opowiedział na specjalnym posiedzeniu komisji zdrowia w Izbie Reprezentantów.