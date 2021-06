W zeszłym tygodniu prezydent zasugerował, że nie podpisze kompromisowego pakietu, jeśli na jego biurko nie trafi także druga ustawa . Już po paru dniach przekonywał, że nie była to groźba weta, i zapewniał, że dotrzyma słowa i poprze ponadpartyjne ustalenia niezależnie od losów projektu forsowanego przez demokratów. Aby wyjść z obecnego przesilenia obronną ręką, Biały Dom potrzebuje jednak sukcesu na obu frontach. Przewaga demokratów w Senacie to zaledwie jeden głos, więc losy obu kluczowych ustaw wiszą na włosku. Pakiet infrastrukturalny będzie wymagać głosów zarówno proprezydenckiej większości, jak i co najmniej 10 republikanów. Drugi projekt ma być forsowany przez specjalną procedurę budżetową, co oznacza, że wystarczy zmobilizować dla niego głosy demokratów, ale w obliczu podziałów wcale nie będzie to łatwe.