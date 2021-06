Liwne sam wywodzi się z rodziny rosyjskich Żydów. Urodził się w Moskwie w 1967 r. Jego ojciec walczył z Niemcami w szeregach Armii Czerwonej. – To bardzo poruszające i emocjonalne przeżycie być na trybunie na pl. Czerwonym i patrzeć, jak czołg T-34 i działo Su-100 przejeżdżają po bruku – akurat te pojazdy, w których walczył mój ojciec – opowiadał o swoich wrażeniach z obchodów Dnia Zwycięstwa. Jego rodzina wyemigrowała do Izraela, gdy władze radzieckie w latach 70. umożliwiły Żydom aliję. Ja’akow miał wtedy siedem lat. Przyszły ambasador jest trzecim z kolei szefem izraelskiej placówki w Polsce urodzonym w ZSRR. Jej poprzedni szef Aleksander Ben Cewi, który wyjechał już do Moskwy, pochodzi z Czerniowiec, zaś Anna Azari, która kierowała pracami dyplomatów podczas sporu o kształt ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, z Wilna. To zmiana tendencji, bo w latach 1990–2014 wszyscy kolejni ambasadorowie, z wyjątkiem jednego, byli potomkami polskich Żydów.