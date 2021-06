Największy optymizm zaprezentował na łamach „Jewropejśkiej prawdy” wiceszef ukraińskiego MSZ Jewhen Jenin. Wiceminister pisze, że „spotkanie stanie się ważnym wydarzeniem na drodze do zwiększenia roli USA w negocjacjach z agresorem”, mając na myśli postulowane przez Kijów włączenie Waszyngtonu do rozmów o Donbasie, w których obecnie poza Rosją i Ukrainą uczestniczą Francja i Niemcy. Spotkanie Bidena z Putinem „może odegrać korzystną rolę w osłabianiu agresywnych zamiarów Rosji przeciwko Ukrainie, a także przekonaniu rosyjskiego kierownictwa do wykonywania podjętych zobowiązań w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu” – czytamy.