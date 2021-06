Limit osób przebywających w lokalach zostanie podniesiony do 100, a restauracje i bary będą mogły być otwarte do północy. Zwiększono także o 10 tys. do 25 tys. dopuszczalną liczbę kibiców na trybunach stadionu Parken w Kopenhadze, gdzie rozgrywane będą mecze ME 2021.

Natomiast od poniedziałku obowiązek zasłaniania twarzy i nosa zostanie utrzymany już tylko w środkach transportu publicznego. Maseczki mają być wycofane całkowicie 1 września.

Według duńskiego ministra zdrowia Magnusa Heunicke szersze otwieranie społeczeństwa jest możliwe dzięki paszportowi koronawirusowemu. W Danii aplikacja na smartfona, w której są informacje o szczepieniu, aktualnym negatywnym teście na Covid-19 lub przejściu choroby, umożliwia wstęp do wielu instytucji kulturalnych.

Od 1 lipca ważność testu PCR ma wynosić 96 godzin zamiast 72 godzin.

Z zawartego w czwartek porozumienia politycznego największych duńskich partii wynika jednak, że wymóg posiadania paszportu koronawirusowego będzie znoszony w kolejnych miejscach i zostanie wycofany do 1 października. Wówczas w Danii nie powinny już obowiązywać żadne restrykcje.