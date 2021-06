Dwie kluczowe kwestie to walka z mową nienawiści w internecie oraz edukacja na temat Holokaustu i jego upamiętnienie. Wolność słowa jest jednym z najważniejszych praw fundamentalnych, zagwarantowanych w art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka. Ale to prawo nie jest nieograniczone, zwłaszcza jeśli chodzi o negowanie Holokaustu, rasizm i podżeganie do przemocy. Groźby śmierci wobec Żydów, które w ostatnich tygodniach publikowano na masową skalę, są szczególnie niebezpieczne, ponieważ rozprzestrzeniają się z ogromną prędkością i mogą w końcu prowadzić do przemocy i zabójstw, co pokazał atak na synagogę w Halle w Niemczech w 2019 r. Antysemicka mowa nienawiści w internecie musi być karana w taki sam sposób, jak przestępstwa fizyczne, a platformy internetowe powinny usuwać bezprawne antysemickie i rasistowskie treści szybko i systematycznie.