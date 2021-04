Nic więc nie wskazuje na razie, by Borisow miał podążyć drogą Viktora Orbána, który niedawno pożegnał się z Europejską Partią Ludową. Zwłaszcza że w odróżnieniu od węgierskiego premiera Bułgar unika jak ognia wchodzenia w spory z Brukselą. Na europejskim poziomie sprawa zakończyła się rezolucją podjętą przez Parlament Europejski w październiku 2020 r. Europosłowie wezwali w niej Komisję Europejską do zbadania doniesień o nadużywaniu unijnych pieniędzy w Bułgarii oraz zaangażowaniu w korupcję osób na wysokim szczeblu, w tym samego premiera. Eurodeputowani zaapelowali o wszczęcie postępowań o naruszenie prawa europejskiego, ale do tej pory żadne nie zostało uruchomione.