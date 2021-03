Premier już tydzień temu sugerował gotowość do rezygnacji, o ile jednocześnie stanowiska straci kilku innych polityków, w tym lider koalicyjnej Wolności i Solidarności (SaS), minister gospodarki Richard Sulík. Gdy Sulík spełnił to żądanie, Matovič wycofał się z niektórych innych oczekiwań. W efekcie Słowacją nadal będzie rządzić czwórpartyjna koalicja, która powstała rok temu po wyborach parlamentarnych, a stanowisko szefa rządu pozostanie w rękach polityków najsilniejszej partii Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OL’aNO), na której czele stoi Matovič. Co więcej, swoje wcześniejsze stanowisko ma odzyskać… Richard Sulík, a także wywodzący się z SaS dotychczasowy szef dyplomacji Ivan Korčok.