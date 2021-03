Relacje między Waszyngtonem i Bagdadem pozostawały pod rządami Trumpa napięte. Szczególnie po tym, jak w styczniu 2020 r. na terytorium Iraku doszło do zabójstwa irańskiego generała Ghasema Solejmaniego oraz stojącego na czele Sił Mobilizacji Ludowej Abu Mahdiego al-Muhandisa. W rezultacie iracki parlament przyjął niewiążącą rezolucję wzywającą wszystkie wojska amerykańskie do wycofania się z kraju. Waszyngton do wniosku się jednak wówczas nie zastosował.