Centralnym elementem pakietu byłby plan odnowienia amerykańskiej infrastruktury o wartości 1 bln dol. (3,9 bln zł). O poważnym dofinansowaniu dróg, kolei i innych elementów gospodarczego krwiobiegu mówi się w Waszyngtonie od dawna (był to jeden z pomysłów byłego prezydenta Donalda Trumpa; Kongres nigdy nie pochylił się nad jego propozycją w tym zakresie). Powodem jest to, że wiele z nich znajduje się w fatalnym stanie; Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Cywilnych, które co roku ocenia stan amerykańskiej infrastruktury, niedawno wystawiło jej tróję z minusem. Ocenili, że dociągnięcie do piątki wymagałoby nakładów w wysokości 2,6 bln dol. (10,1 bln zł).

Realizacja tak ambitnego planu będzie jednak wymagała zgody Kongresu, który w amerykańskim systemie dzierży „władzę nad mieszkiem” (z ang. „power of the purse”). To znaczy, że ostatnie słowo co do wydatków rządu federalnego należy do parlamentu, a nie Białego Domu. Na Kapitolu zaś rośnie sceptycyzm co do kolejnych programów zwiększających wydatki – zwłaszcza że niedawno przyjęto pakiet stymulacyjny o wartości 1,9 bln dol. (7,4 bln zł), trzeci już ograniczający gospodarcze efekty pandemii.