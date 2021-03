Neonaziści we francuskiej armii to pojedyncze przypadki, a nie kwestia systemowa – zapewniła minister ds. sił zbrojnych Francji Florence Parly, odnosząc się do doniesień portalu śledczego Mediapart, który twierdzi, że w armii istnieje grupa żołnierzy wyznających tę ideologię.

Mediapart opublikował we wtorek artykuł zawierający wyniki śledztwa dziennikarskiego na temat około 50 żołnierzy o przekonaniach neonazistowskich w armii francuskiej, głównie w Legii Cudzoziemskiej. Żołnierze mają wychwalać m.in. Waffen-SS. Materiał Mediapart zawiera dokumentację zdjęciową, pokazującą flagi ze swastykami i filmy przedstawiające dzieci zachęcane przez żołnierzy do wykonywania gestu „Heil Hitler”. „Nie chcemy tego w naszych szeregach. Te niezwykle poważne zachowania są wynikiem indywidualnych aberracji; nie są systemowe” – stwierdziła Parly, cytowana w czwartek przez stację BFM TV. „Są to bardzo odbiegające od normy, ale odosobnione przypadki, które w żaden sposób nie są reprezentatywne dla francuskiej armii i dlatego będą rozpatrywane indywidualnie” - zapewniła. Według ministerstwa siedmiu neonazistowskich żołnierzy opisanych w pierwszym śledztwie dziennikarskim Mediapart z lipca 2020 r. zostało już „surowo ukaranych”, a „kilkunastu” opisanych w artykule żołnierzy „nie jest już związanych z armią” – poinformował resort ds. sił zbrojnych.