Wcześniej we wtorek minister zdrowia Magnus Heunicke napisał na Twitterze, że indeks R, wskazujący na tempo przenoszenia się wirusa, wynosi 1,0, co oznacza, że pandemia się nie rozprzestrzenia. "Mamy zatem podstawy, by w sposób kontrolowany otwierać (gospodarkę)" - głosi tweet.

Minister dodał, że brytyjski wariant koronawirusa odpowiada obecnie za około 80 proc. nowych zakażeń.

Od 1 marca duńskie władze zaczęły częściowe uchylanie surowych restrykcji, które obowiązywały od połowy grudnia. Częścią strategii otwierania społeczeństwa jest zwiększenie liczby testów na Covid-19.

Otwarto sklepy specjalistyczne (obuwnicze, księgarnie) o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych. Większe sklepy, które mogły obsługiwać klientów w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym umówieniu, będą teraz mogły wpuszczać do środka większą liczbę klientów.

W Danii wykryto od początku pandemii około 215 tys. zakażeń, blisko 2,4 tys. osób zmarło na Covid-19.