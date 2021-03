Pfizer, który ma w tym czasie dostarczyć 600 mln preparatów, zapowiada, że w II kw. trzykrotnie zwiększy dostawy w stosunku do okresu od stycznia do marca. Wkrótce Europejczycy mogą więc przestać narzekać na niedobór szczepionek. Problemem może się jednak okazać tempo szczepień. Dostrzega to Komisja Europejska. Komisarz ds. zdrowia Stela Kiriakidu apelowała w zeszłym tygodniu do ministrów zdrowia o przyspieszenie akcji, aby dostosować się do rosnącego tempa dostaw. Już dziś niektóre kraje nie nadążają ze zużyciem dostarczonych dawek, a przecież firmy farmaceutyczne przez ostatnie dwa miesiące miały problemy z wywiązywaniem się z zapowiedzianych dostaw.