Pan Medwedczuk kontroluje nie tylko TD Donskije Ugli. To cały system, który pozwala pieniądze tam zarabiane wykorzystywać do finansowania działalności przeciwko Ukrainie. To też rafineria w Nowoszachtyńsku, która dostarcza paliwo watażkom z terenów okupowanych. Nie mogę mówić o wszystkich szczegółach, ale kiedy zostaną one ujawnione, wywołają szok. To tak jakbyście w 1939 r. dostarczali paliwo do niemieckich czołgów.