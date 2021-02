Posłowie przypomnieli też rezolucję PE w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Izba wskazała w niej Ordo Iuris jako organizację powiązaną z koalicją rządzącą, która jest siłą napędzającą kampanie na rzecz zakazu aborcji, wycofania Polski z konwencji stambulskiej i utworzenia „stref wolnych od LGBTI”. Zych odrzuca te zarzuty i dodaje, że EKES jest instytucją, której opinie co do istoty mają odzwierciedlać różne interesy. – Pracodawcy mają dogadać się z pracownikami, a jeśli im się to nie udaje, to świadczy to o tym, że z jakąś sprawą w UE jest problem. Teraz grupa lewicowych posłów próbuje wywrzeć polityczną presję, by wykluczyć z debaty ludzi o innych poglądach. Gdyby w Polsce rząd coś takiego zrobił wobec osób o poglądach innych niż konserwatywne, zarzucono by mu totalitaryzm – mówi.