"Rosja znajduje się na kursie konfrontacyjnym z UE. W sprawie pana (Aleksieja) Nawalnego mamy do czynienia ze zwykłą odmową respektowania zobowiązań, łącznie z odmową brania pod uwagę decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Będziemy dyskutować z ministrami spraw zagranicznych jak na to zareagować. Mam nadzieję, że to zrobimy w sposób zjednoczony i zdeterminowany" - oznajmił wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych przed rozpoczęciem spotkania z szefami dyplomacji państw członkowskich w Brukseli.

Wśród innych tematów obrad będzie też sytuacja na Białorusi.

"Na Białorusi mamy do czynienia z eskalacją represji, zastraszaniem ludności i społeczeństwa obywatelskiego. Musimy zastanowić się, jak na to szybko (...) odpowiedzieć" - powiedział Borrell.