Testy, które początkowo zostaną przeprowadzone u 350 ochotniczek, obejmą kobiety w zaawansowanej ciąży.

"To wprawdzie dobra wiadomość, że nareszcie zaczną się testy u kobiet w ciąży, ale wyniki tych badań raczej nie będą dostępne przed jesienią" - powiedziała w wywiadzie dla Bloomberga specjalizująca się w zdrowiu matki i dziecka profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Marian Knight.

Jak dotąd testy kliniczne szczepionek nie obejmowały kobiet ciężarnych z uwagi na brak informacji o potencjalnym ryzyku wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, mimo iż wielu lekarzy i naukowców apelowało o przeprowadzenie takich badań.

W rezultacie regulatorzy rynku w USA, Wielkiej Brytanii i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zalecały szczepienia kobiet w ciąży, o ile nie należały one do grupy ryzyka - przypomina Bloomberg.

Szczepionka Pfizer/BioNTech będzie testowana w USA, Europie, Ameryce Południowej i Afryce i obejmie głównie kobiety w trzecim trymestrze ciąży, aby ograniczyć ryzyko dla dziecka - poinformowała firma BioNTech.

Z największego poza testami klinicznymi kontrolowanego badania, jakie przeprowadzono w Izraelu, wynika, że szczepionka Pfizer/BioNTech ma 92-procentową skuteczność w zapobieganiu choroby o ciężkim przebiegu i 94-procentową skuteczność wobec zachorowań, którym towarzyszą symptomy.

Izrael jest jedynym państwem, w którym zaleca się szczepienia kobiet w ciąży i młodzieży od lat 16.

Pfizer osiągnął 95-procentową skuteczność w swoich badaniach klinicznych.