Szajka sprzedawała po wysokich cenach fiolki z solą fizjologiczną, przedstawiając je jako szczepionki przeciwko Covid-19. Gdy skończyła im się sól fizjologiczna, zaczęli napełniać fiolki wodą mineralną.

Według informacji przekazanych przez Najwyższą Prokuraturę Ludową ChRL grupa wyprodukowała i sprzedała łącznie 58 tys. takich fiolek i zarobiła na tym 18 mln juanów (9,97 mln zł) – przekazała Xinhua w depeszy o zaostrzaniu walki przeciwko tego rodzaju przestępczości.

Przywódcy szajki, przedstawieni tylko nazwiskami Kong i Qiao, zostali zatrzymani w listopadzie i formalnie aresztowani 25 grudnia 2020 roku.

Inne rozpracowane przez policję sprawy dotyczyły sprzedaży fałszywych szczepionek, wystawiania całej gamy fałszywych certyfikatów szczepień, a nawet akcji odpłatnych szczepień podejrzanymi specyfikami. Niektórzy z zatrzymanych szmuglowali również podrabiane preparaty za granicę, szargając wizerunek Chin – podała Xinhua.

W Chinach kontynentalnych rodzime szczepionki przeciw Covid-19 podano ponad 40,5 mln mieszkańców zaliczanych do grup priorytetowych – informowały władze w ubiegłym tygodniu. Rząd nie ogłosił jak dotąd konkretnego planu zaszczepienia wszystkich obywateli, do czego potrzebne byłyby co najmniej dwa miliardy dawek.