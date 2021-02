Aplikacja na smartfony NHS Covid-19, która służy do wykrywania kontaktów osób zakażonych koronawirusem, zapobiegła ok. 600 tys. nowym infekcjom - podało we wtorek brytyjskie ministerstwo zdrowia, powołując się na szacunki naukowców.

Do tej pory używana w Anglii i Walii aplikacja poleciła 1,7 mln osób odbycie kwarantanny w związku z tym, że znajdowali się w bliskiej odległości od osób, u których test wykazał obecność koronawirusa. Uruchomioną 24 września zeszłego roku aplikację pobrało 21,6 mln osób, co stanowi 56 proc. użytkowników smartfonów w wieku powyżej 16. roku życia, z czego ok. 16,5 mln aktywnie jej używa. "Analiza pokazuje, że (aplikacja) jest niezwykle skuteczna w przerywaniu łańcuchów transmisji i zapobiegła ok. 600 tys. przypadków. Izolacja i wiedza o tym, kiedy jesteś narażony na złapanie koronawirusa jest niezbędna do powstrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, a aplikacja jest najszybszym sposobem na powiadomienie, jeśli jesteś zagrożony" - powiedział minister zdrowia Matt Hancock. Liczbę zakażeń, którym udało się zapobiec dzięki aplikacji, oszacowali naukowcy z The Alan Turing Institute, narodowego instytutu zajmującego się analizą danych oraz z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyliczyli oni także, że wzrost liczby użytkowników aplikacji o każdy 1 proc. przekłada się na spadek infekcji nawet o 2,3 proc. Jak podało ministerstwo zdrowia, ponad 3,1 miliona wyników testów na obecność wirusa zostało wprowadzonych do aplikacji, z czego 825 388 było pozytywnych. Aplikacja wysyła wiadomość do użytkowników, którzy byli w bliskiej odległości od osoby zgłaszającej obecność koronawirusa, że powinni się izolować. Aplikacja NHS Covid-19 wykorzystuje technologię Bluetooth, rejestrując anonimowo telefony, które były w bliskiej odległości od siebie. To znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy osoba u której wykryto zakażenie, była np. w komunikacji miejskiej czy innych zatłoczonych miejscach publicznych, gdzie zwykle nie zna się osób stojących w pobliżu. Do tej pory w Anglii i Walii wykryto ponad 3,66 mln zakażeń koronawirusem, z czego ponad 3,28 mln po 24 września 2020 r., gdy ruszyła aplikacja. W Szkocji i w Irlandii Północnej funkcjonują podobne, ale własne aplikacje.