Wiele wskazuje, że impas udało się przełamać w zeszłym tygodniu. Zamiast jednej wybitnej osobowości konferencję poprowadzi triumwirat złożony z szefów unijnych instytucji. – Krajom członkowskim zajęło prawie rok ustalenie, że nie zgadzają się co do przywództwa – komentuje Alberto Alemanno. W jego ocenie trzyosobowe gremium wydaje się dobrym sposobem na rozwiązanie konfliktu pomiędzy instytucjami, który wywołał spektakularne opóźnienie na starcie konferencji. Jest to także sposób na to, by zwiększyć odpowiedzialność europejskich decydentów. – Ostatecznie obywatele będą mogli zobaczyć, która z trzech instytucji jest mniej chętna do wcielania w życie propozycji – podkreśla ekspert. Czy to czas na zmiany traktatów? – Za wcześnie, by o tym mówić, ale wydaje mi się, że konferencja wystartuje przede wszystkim jako otwarta platforma służąca szerszym konsultacjom, bez ustalonej agendy. To może dać początek zupełnie nowym procesom w UE, w których głos obywateli zacznie być słyszalny – dodaje.