„Twitter ogłosił 8 stycznia, że postanowił zablokować konto Trumpa z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy+ w Senacie USA i ograniczył korzystanie z dwóch innych oficjalnych kont, które zostały od tego czasu przekazane do użytku Bidena. Facebook również zablokował konto Trumpa na czas nieokreślony po ataku na Kapitol, choć zwrócił się do niezależnej rady nadzorczej o podjęcie ostatecznej decyzji, czy były prezydent powinien odzyskać dostęp do swojego konta na Facebooku i Instagramie”