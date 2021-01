Przepisy powstaną w parlamencie. Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin dostał na wykonanie zadania czas do 1 lipca. W sformułowaniu nowelizacji przepisów ma mu pomóc Rosyjski Komitet Organizacyjny „Zwycięstwo”. To ciało jest prezydenckim organem konsultacyjnym i ma za zadanie „prowadzenie jednolitej polityki państwa w sferze wychowania patriotycznego obywateli Federacji Rosyjskiej oraz wobec weteranów”. Przepisy zakazujące porównywania działań Stalina do działań Hitlera to kolejny krok w budowie bazy prawnej do ścigania osób podważających oficjalną wersję historii.