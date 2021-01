Kolejny dekret o walce z pandemią Covid-19 wchodzi w życie w sobotę i wprowadza następne zmiany dotyczące m.in. biznesu, kultury, szkolnictwa i codziennego życia.

Zakaz podróży między regionami kraju będzie obowiązywać do 15 lutego. Ponadto postanowiono, że od 18 stycznia, z wyjątkiem regionów ogłoszonych czerwonymi strefami, możliwy jest stopniowy powrót uczniów do szkół średnich, a studentów na uniwersytety. Jednocześnie władze lokalne mogą wprowadzić bardziej restrykcyjne kroki.

Utrzymany został limit wizyty dwóch osób dorosłych w prywatnych domach; mogą im towarzyszyć dzieci w wieku do 14 lat.

Na większości terytorium kraju, czyli w kilkunastu regionach, które mają w najbliższych godzinach zostać ogłoszone czerwonymi i pomarańczowymi strefami, bary i restauracje nie będą mogły obsługiwać klientów przy stolikach. Możliwa będzie tylko sprzedaż na wynos i dostawy do domu. Wprowadzono też kolejne obostrzenie - zakaz sprzedaży napojów na wynos w barach po godzinie 18.00. Ma to na celu niedopuszczenie do gromadzenia się ludzi przed lokalami z drinkami w ręku, co ostatnio często miało miejsce.

W nielicznych żółtych regionach klienci będą mogli być obsługiwani przy stolikach do godziny 18.00. Przy jednym mogą siedzieć maksimum cztery osoby. Także w żółtych strefach otwarte zostaną muzea. W weekendy w kraju zamknięte będą centra handlowe. Przedłużone zostało do 15 lutego zamknięcie stoków i wyciągów narciarskich; wcześniej zapowiadano, że cała ta infrastruktura zostanie otwarta 18 stycznia. Dozwolona jest tylko jazda na nartach biegowych. Dalej zamknięte będą siłownie, kluby fitness i baseny.

Dekret oznacza zaostrzenie restrykcji, ponieważ według pierwszych zapowiedzi większość kraju zostanie ogłoszona czerwonymi i pomarańczowymi strefami. Ma to związek ze znacznym pogorszeniem się sytuacji pandemicznej we Włoszech, gdzie średni wskaźnik zakaźności koronawirusa wzrósł do ponad 1. Krajowy Instytut Służby Zdrowia przestrzegł w piątek przed ryzykiem, że sytuacja wymknie się spod kontroli.