Świadczy o tym fakt, że przez ostatnie cztery lata nie krytykował nawet największych wpadek prezydenta, wiedząc, że ten cieszy się olbrzymim poparciem wśród elektoratu i – co najważniejsze – jest w stanie zmobilizować wyborców do pokazania się przy urnach. To się opłaciło w wyborach do Kongresu w 2018 r. A jeśli spojrzeć na 10 mln dodatkowych głosów, które zebrał Trump w listopadzie, to opłaciło się także w 2020 r.