Branża turystyki zimowej we Włoszech, ponosząca miliardowe straty z powodu zablokowania sezonu przez pandemię, może już się nie podnieść - ostrzegli we wtorek przedstawiciele władz górskich regionów kraju. Zaapelowali do rządu o natychmiastowe wsparcie dla tego sektora.

W apelu skierowanym do rządu Giuseppe Contego reprezentanci władz regionalnych odpowiedzialni za turystykę podkreślili, że branża "cierpi z powodu braku wpływów w wysokości miliardów euro i grozi jej to, że po zakończeniu kryzysu epidemicznego nie będzie miała już siły się podnieść". "Dlatego konieczne jest wprowadzenie natychmiastowych i proporcjonalnych kroków wsparcia dla firm i pracowników sezonowych" - zaznaczono. Gdzie na narty w 2021? Sprawdziliśmy przepisy obowiązujące w Europie Zobacz również Apel ma związek z rozważaną obecnie przez Radę Ministrów hipotezą dalszego przełożenia otwarcia stoków i wyciągów narciarskich, obecnie planowanego na 18 stycznia. Alpejskie regiony Włoch wyraziły gotowość współpracy z rządem, by znaleźć jak najszybciej rozwiązanie obecnego impasu.