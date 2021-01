W przypadku Donalda Trumpa jest inaczej. Według portalu Fivethirtyeight.com, który zbiera wyniki różnych sondaży i wyciąga z nich średnią, obecnego lokatora Białego Domu popiera prawie 42 proc. elektoratu. I chociaż wskaźnik ten wydaje się wysoki, to ważna jest perspektywa: mniej więcej takim poparciem Trump cieszył się przez całą kadencję, poza okresem głębszego spadku w drugiej połowie 2017 r. Nie można również pominąć, że chociaż prezydent przegrał wybory , to zebrał o 10 mln głosów więcej niż w 2016 r.

Dla demokratów to wyzwanie – z jednej strony chcą dać Trumpowi (chociaż może nawet bardziej jego potencjalnym naśladowcom w przyszłości) nauczkę. Z drugiej muszą to zrobić w taki sposób, żeby odchodzącemu prezydentowi nie zafundować sondażowej premii. Trump od czterech lat przekonuje elektorat, że system wyborczy w Stanach nie działa i na tej narracji zyskuje.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi stwierdziła, że rozpocznie proces impeachmentu tylko, jeśli wiceprezydent Mike Pence nie skorzysta z możliwości, jaką daje 25. poprawka do konstytucji (odsunięcie z powodu niezdolności do sprawowania urzędu). Wobec tego zostaje impeachment, przy którym korzyści nie są oczywiste.

Poprzedni impeachment, który Kongres przeprowadził wobec Trumpa, nie spowodował nie tylko załamania, ale nawet drgnięcia w sondażach prezydenta. Kiedy 24 września 2019 r. Pelosi ogłosiła, że Kongres rozpoczyna procedurę, prezydent cieszył się poparciem 42,9 proc. wyborców. Po trzech miesiącach publicznych przesłuchań, kiedy Izba postawiła Trumpa w stan impeachmentu, wynik ten wzrósł do 43,4 proc. Taką samą wartość sondaże dawały prezydentowi 5 lutego, kiedy Senat oczyścił go z zarzutów. Niecałe dwa miesiące później, pod koniec marca, czyli podczas lockdownu, poparcie dla lokatora Białego Domu wzrosło i otarło się nawet o 46 proc.

Wówczas problem polegał na tym, że wielu republikanów nie było przekonanych do tego, że stało się coś, co uzasadniało wszczęcie procedury impeachmentu. Przypomnijmy, że chodziło wtedy o telefon do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w którym Trump namawiał swojego odpowiednika z Ukrainy do przyspieszenia śledztwa, w tle którego pojawiał się Hunter Biden, syn obecnego prezydenta elekta.

W ostatecznym rozrachunku o przebiegu i tempie całej procedury zadecyduje również parlamentarna arytmetyka. Podczas ostatniego impeachmentu nie sprzyjała ona demokratom – w Senacie znajdowali się w mniejszości, nie było więc szans, żeby uciułać większość dwóch trzecich niezbędną do uznania prezydenta winnym stawianych mu zarzutów (do polityków z partii Joego Bidena przyłączył się wówczas tylko jeden republikański senator, Mitt Romney). Teraz sytuacja jest trochę lepsza, bo dzięki wiceprezydent Kamali Harris demokraci kontrolują izbę wyższą. Może być im jednak trudno zebrać wystarczającą liczbę sojuszników po drugiej stronie politycznej barykady, aby zakończyć proces w pożądany sposób.

Oczywiście argument z poparciem dla Trumpa można odwrócić – prąc do impeachmentu, demokraci mogą zmobilizować zwolenników odchodzącego prezydenta, ale mobilizują przede wszystkim swoich. Ta strategia, elementem której był pierwszy impeachment, dotychczas się opłaciła. Dzięki niej demokraci nie tylko odzyskali Biały Dom (Biden dostał o 15 mln więcej głosów niż Hillary Clinton w 2016 r.), ale też Senat i utrzymali kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Jak po ubiegłotygodniowych wyborach do izby wyższej w Georgii podsumował Gabriel Sterling, republikanin odpowiedzialny za nadzór nad wyborami w tym stanie: „Być może Trump mobilizuje wyborców po naszej stronie. Ale jednocześnie naprawdę wkurza wyborców po drugiej. A jeśli jest coś, co pomaga demokratom zagonić więcej ludzi do głosowania, to prawdziwy przeciwnik”.