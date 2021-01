7 stycznia ukazał się duży reportaż w piśmie „Time”. Jego tytuł to: „Lajkuj, szeruj, rekrutuj. Jak prawicowe bojówki rasistów wykorzystują Facebooka do radykalizacji i szkolenia nowych członków”. Tekst skupia się przede wszystkim na ukraińskim batalionie Azow, walczącym po stronie separatystów, ale nie tylko na nim. Gazety ze stanu Arizona od miesięcy pisały, że to właśnie na Facebooku radykalna grupa „Patriotów” rozkręcała swoją działalność i coraz mocniej infekowała politykę gorącego stanu amerykańskiego południa teoriami spiskowymi. Jednym z bohaterów tych tekstów był Jake Angeli. Dziś cały świat zna go jako „człowieka-bizona”, który przewodził szturmowi na Kapitol. Nie jest więc tak, że nikt sobie nie zdawał sprawy z zagrożenia, jakie niesie – czy to dla Ukrainy, czy Katalonii, czy Arizony – radykalizacja w mediach społecznościowych. Konkluzja jest taka, że to nie Facebook powstrzymał przemoc, blokując Trumpa. Ale to Facebook przemoc umożliwił, pozwalając kwitnąć i rozwijać się grupom takim jak te, które 6 stycznia zaatakowały Kapitol. Oczywiście, że istnieją platformy jeszcze bardziej radykalne – wśród nich wymienia się Reddita, i chany (fora obrazkowe) w rodzaju 4- i 8-chana. W Polsce to Wykop, a w USA stworzone z myślą o alternatywnej prawicy Gab czy Parler. Zawsze był internetowy margines. A wiele badań pokazuje, że do radykalizacji wiodą ludzi treści nie na stronach dla ekstremistów, lecz „normalne” platformy jak Facebook i Twitter. W 2018 r. do „Wall Street Journal” wyciekł wewnętrzny raport samego Facebooka, w którym autorzy stwierdzali: „nasza platforma wykorzystuje podatność ludzkiego mózgu na podziały”. Ta sama analiza zwracała uwagę na jeszcze jeden przerażający fakt. Aż 64 proc. osób dołączyło do ekstremistycznych grup dyskusyjnych dzięki rekomendacjom, które podsunął im sam Facebook.