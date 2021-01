Dlaczego więc, mimo wszystkiego, co do tej pory napisałem, jestem przeciwnikiem blokowania kont, a przynajmniej blokowania na obecnych zasadach (czy też w zasadzie ich braku)? Bo boję się świata, w którym o tym, kto ma prawo do mówienia, będą decydować dwie korporacje. Ktoś powie, że przecież zawsze można znaleźć sobie inny portal. Niby tak, ale nie oszukujmy się – tylko Facebook, Twitter czy Instagram liczą się dziś na świecie. To dzięki nam, użytkownikom, stały się monopolistami. Skoro już jednak nimi są, to musimy do nich przykładać inną miarę niż do pozostałych portali. W przeciwnym razie o tym, kto i co może powiedzieć, będzie decydować widzimisię anonimowego pracownika globalnej korporacji. A gdyby tak Trump kupił Twittera i wyrzucił z niego wszystkich użytkowników, którzy nie podzielają jego poglądów?