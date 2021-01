Kim Dzong Un obficie mówił także o rozwoju technologii militarnych swojego kraju, w tym przede wszystkim związanych z bronią nuklearną. Przywódca pochwalił się m.in. postępem w pracach nad taktyczną bronią nuklearną (chodzi o ładunki o mniejszej mocy, do wykorzystania na polu bitwy, a nie do strategicznego uderzenia), ulepszonymi rakietami, zdolnymi do przenoszenia kilku głowic jądrowych (czego Korea Płn. dotychczas nie miała), a także lotu z prędkościami przekraczającymi pięciokrotnie prędkość dźwięku (pracują nad nimi największe mocarstwa atomowe, ale broń jeszcze nie weszła do służby).