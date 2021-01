Warnock jest tego wszystkiego świadom – w końcu jako pastor nauczał w tym samym kościele co Martin Luther King, ikona walki o równouprawnienie rasowe w Stanach Zjednoczonych. Nawiązał do tego wątku zresztą w krótkiej przemowie tuż po tym, jak agencja Associated Press ogłosiła, że pokonał w wyścigu swojego rywala, republikańską senator Kelly Loeffler. – Ponieważ to jest Ameryka, to moja matka, która swoimi 82-letnimi dłońmi przez wiele lat zbierała czyjąś bawełnę, mogła teraz pójść wybrać swojego najmłodszego syna do Senatu USA – powiedział Warnock.