To pierwszy przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła 1000. Poprzednio zdarzyło się to 24 kwietnia, a poprzedni bilans wyższy od podanego w środę miał miejsce 21 kwietnia, gdy poinformowano o 1224 zmarłych, co pozostaje najgorszą statystyką od początku epidemii. Najwyższym bilansem w drugiej fali był do tej pory ten sprzed tygodnia - 981 zmarłych.

W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło dotychczas 77 346 osób, z czego 67 510 w Anglii, 4701 - w Szkocji, 3738 - w Walii, a 1397 - w Irlandii Północnej. Wyjątkowo wysoki środowy bilans spowodował, że pod względem liczby zgonów Wielka Brytania ponownie wyprzedziła Włochy i przesunęła się na piąte miejsce na świecie. Więcej ich miało miejsce tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest o 1407 wyższa od tej z wtorku, co oznacza, że po raz siódmy w ciągu ostatnich 10 dni pobity został rekord. Podobnie jak to ma miejsce od kilku dni, najwyższą od początku epidemii liczbę infekcji stwierdzono w Anglii - 56 060, natomiast w Szkocji (2039), Walii (2238) i Irlandii Północnej (1985) bilanse są zbliżone do poprzednich dni. To wskazuje, że za wzrost liczby zakażeń odpowiedzialna jest nowa odmiana koronawirusa, która najbardziej rozpowszechniona jest w Anglii.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 836 801, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

W ciągu ostatniej doby wykonano 498,6 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest drugą najwyższą liczbą w historii, a od początku epidemii - już ponad 54,8 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 774 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 29 778 chorych na Covid-19, co stanowi spadek o 96 w stosunku do poniedziałku. W szczytowym momencie pierwszej fali - 12 kwietnia - w całym kraju w szpitalach przebywało niespełna 21,7 tys. osób.