"W odpowiedzi na wspomniane destrukcyjne działania ze strony UE, Moskwa podjęła decyzję o rozszerzeniu w odpowiedzi listy obywateli RFN, którym zakazano wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej" - oświadczyło ministerstwo.

Nie podało nazwisk osób objętych sankcjami. Określiło je jako osoby "zajmujące stanowiska kierownicze" w niemieckich służbach siłowych i wywiadowczych. Resort oznajmił, że wybór tych osób jest zgodny z zasadą wzajemności.

Z komunikatu MSZ wynika, że krok ten jest reakcją na decyzję UE z 22 października br. o nałożeniu sankcji na przedstawicieli Rosji w odpowiedzi na cyberatak na Bundestag w 2015 roku. Celem cyberataku był system informacyjny niemieckiego parlamentu. Atak ten miał wpływ na funkcjonowanie Bundestagu przez kilka dni. W jego efekcie skradziono dużą ilość danych.

Rosja zaprzecza, by miała związek z tym atakiem. We wtorkowym komunikacie MSZ oskarżyło Berlin o rozdmuchiwanie tej sprawy "w ramach kampanii medialnej i politycznej" w celu stworzenia "pretekstu do wprowadzenia ze strony UE kolejnego pakietu jednostronnych sankcji wobec Rosji". Ministerstwo oznajmiło także, że sytuacja wokół ataku hakerskiego "od początku została ukształtowana jako kolejna prowokacja" wobec Rosji.

Sankcjami UE zostali objęci: Dmitrij Badin, oficer wywiadu wojskowego GRU, oraz admirał Igor Kostiukow, zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i jednocześnie szef jego Głównego Zarządu, tj. wywiadu wojskowego GRU. Restrykcjami objęto też podmiot prawny - 85. Główny Ośrodek Służb Specjalnych (GCSS) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU; GRU), który rosyjskie media nazywają też jednostką wojskową nr 26165. Ośrodek ten - jak oceniła UE - jest odpowiedzialny za cyberataki o poważnych skutkach, stanowiące zagrożenie dla Unii lub jej państw członkowskich.