Chociaż rozmowy były kontynuowane w miniony weekend, to wczoraj przed zamknięciem tego numeru DGP nic nie wskazywało na to, by umowa miała być gotowa na czas. Z dopięciem porozumienia nie spieszy się Francja. Minister ds. europejskich Clément Beaune w imieniu zakażonego koronawirusem prezydenta Emmanuela Macrona przestrzegał w sobotę przed działaniem pod presją czasu. Francja jest jednym z ośmiu państw UE, które mają istotne znaczenie na ostatniej prostej rozmów, bo prowadzą połowy na brytyjskich wodach. Kwestia dostępu do nich dla kutrów z UE pozostaje ostatnią sprawą do rozwiązania.