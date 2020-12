Wyjaśnił, że na końcowym etapie znajdują się prace nad ciężkim międzykontynentalnym pociskiem balistycznym Sarmat. Praktycznie zakończona jest już praca nad hipersonicznym pociskiem Cyrkon - dodał.

Putin ocenił, że również Stany Zjednoczone opracują swoją broń hipersoniczną. Niemniej - dodał - "my do tego czasu będziemy gotowi". Zapewnił, że Rosji "udaje się zrobić to, czego inni nie mają" dzięki jej bazie naukowej i talentowi rosyjskich inżynierów. Jesteśmy na słusznej drodze i pracujemy - zapewnił.

Winą za rozpoczęty wyścig zbrojeń obarczył Stany Zjednoczone; według jego słów "wszystko się zaczęło" po wycofaniu się USA z układu o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej.