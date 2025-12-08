W listopadzie Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie o azylu i migracji, w którym Polskę zaliczono do krajów stojących w obliczu znaczącej sytuacji migracyjnej. To otworzyło drogę Warszawie do ubiegania się o zwolnienie z mechanizmu solidarności na kolejny rok. Rząd przesłał więc do Brukseli taki wniosek, a KE zaopiniowała go pozytywnie.

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował: – Osiągnęliśmy wszystko, co zakładaliśmy i deklarowaliśmy. Dyskusja była gorąca, bo nie wszystkie państwa są zadowolone z tych rozwiązań, co tylko pokazuje, jak skuteczne były nasze działania.