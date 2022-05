Reklama

- To co dzisiaj spędza nam sen z powiek i powoduje tę nutkę emocjonalności u mojego bardzo opanowanego szefa to właśnie kwestia wydatków bieżących. To kwestia tego, że po raz pierwszy w historii musimy ograniczać liczbę godzin, którą dedykujemy dzieciom z niepełnosprawnościami - powiedziała Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent miasta Gdynia ds. gospodarki.

Jej zdaniem, w każdy mieście znajdziemy "takie wyjątkowo bolesne cięcia, których zmuszeni jesteśmy dokonać".

- Na pierwszy ogień idą nasze najświetniejsze projekty, które sami wymyślaliśmy, które ręcznie dopieszczaliśmy - dodaje Gruszecka-Spychała.

