"To są sceny bardzo ujmujące, kiedy idę ulicą, kiedy ludzie dziękują za pewne rzeczy, które udało nam się zrobić. To jest coś, co jest największą motywacją" - mówi o swoich sukcesach prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Sądzę, że należy szanować różnorodność. Ja potrafię rozmawiać na temat pieniędzy z abp. Gądeckim, rozmawiam też z osobami o odmiennych poglądach politycznych - nie tylko Zjednoczonej Prawicy - mówił Jacek Jaśkowiak pytany o to, jak udaje mu się porozumieć z oponentami w warunkach silnej polaryzacji politycznej. Podczas różnych aktywności sportowych spotykam się z ludźmi o różnych poglądach i to tworzy platformę do rozmowy - tłumaczył w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną na Perłach Samorządu 2022. Dodał, że jeśli chodzi np. o Ukrainę czy pandemię i coś jest w interesie Polski czy Poznania, to zawsze tam znajdę porozumienie, niezależnie od tego, kto będzie miał jakie poglądy.