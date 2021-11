Szczyt odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w Katowicach. Ma obejmować ok 300 paneli, dyskusji i innych form interakcji, a jego hasło przewodnie to Internet United, czyli zjednoczony Internet Nasz rozmówca podkreślał wagę wydarzenia i sukces, którym było sprowadzenie tego wydarzenia do Polski. Przybliżył także sposób kształtowania zawartości merytorycznej Szczytu oraz jego skład osobowy, który obejmuje świat biznesu, nauki, polityki, czy organizacji pozarządowych.

