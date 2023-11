Andrzejki w czasach PRL. Tak bawiono się w kawiarni „Nowy Świat” w 1961 roku [GALERIA]

Andrzejki to czas kiedy pogańskie gusła spotykają się z liturgicznym kalendarzem. Obchodzimy je jednak nie w imieniny Andrzeja, lecz w wigilię tej daty. Dla katolików są ostatnią okazją do zorganizowania hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem w kalendarzu liturgicznym. Święto to obchodzono również w świeckim PRL