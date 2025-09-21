„Dzisiaj około godz. 12, w lesie w miejscowości Goszcza w powiecie krakowskim, grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia elementu. Powiadomiono inne służby m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuraturę" - podała w niedzielę po południu na platformie X małopolska policja.

W komunikacie wskazano, że po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.

To czwarte miejsce w kraju, w którym w niedzielę odnaleziono części obiektów przypominających drony. Około godz. 9 odkryto je w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim i w miejscowoścu Biała Góra w pow. białobrzeskim na Mazowszu. Z kolei ok. godz. 10 w miejscowości Sulmice w Lublinie. (PAP)