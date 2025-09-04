Dziewięciu członków komisji wyborczej z Wieńca usłyszało zarzuty po zamianie wyników w II turze wyborów prezydenckich. Prokuratura wskazuje na rażące błędy proceduralne. Za niedopełnienie obowiązków grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.

Skandal w komisji wyborczej w Wieńcu

Rzecznik prasowy włocławskiej prokuratury Arkadiusz Arkuszewski poinformował, że dziewięć osób usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków po zamienieniu wyników w II turze wyborów prezydenckich. Chodzi o przewodniczącego, jego zastępcę i siedmiu członków komisji. Do zdarzenia doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie).

Prokuratura: rażące błędy proceduralne w komisji wyborczej

Jak informuje rzecznik, ogłoszone wyniki mówiły o 466 głosach na Nawrockiego i 331 na Trzaskowskiego, a w rzeczywistości wynik był odwrotny. Przyczyną zamiany miały być błędy proceduralne.

- Miało to polegać na niesporządzeniu ręcznego projektu protokołu głosowania oraz braku sprawdzenia przez odczytanie na głos danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego protokołu i brakiem porównania z wynikami z ręcznie sporządzonym projektem protokołu – wyjaśnił Arkadiusz Arkuszewski, rzecznik prasowy włocławskiej prokuratury.

Za zamianę grozi im nawet do 3 lat więzienia

Wszystkim dziewięciu osobom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Pięć osób przyznało się do popełnionego czynu.

- Jedna osoba złożyła oświadczenie, że nie potrafi się odnieść do tego zarzutu, a trzy pozostałe osoby się nie przyznały. Wszyscy podejrzani składali wyjaśnienia - powiedział rzecznik włocławskiej prokuratury.

Kwalifikacja prawna wobec dziewięciu podejrzanych jest taka sama. Przewodniczący i zastępca dodatkowo odpowiadali za przekazanie protokołu operatorowi informatycznemu.