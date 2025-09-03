Przemek Kossakowski został ambasadorem kampanii WSKZ

Przemek Kossakowski, dziennikarz znany z programów telewizyjnych „Inicjacja” czy „Down the Road. Zespół w trasie”, podróżnik oraz były mąż Martyny Wojciechowskiej, został twarzą ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego (WSKZ) „Kierunek: edukacja”. Jak podkreśla uczelnia, wybór ambasadora akcji nie był przypadkowy. Doświadczenia, ciekawość świata i autentyczność podróżnika odzwierciedlają wartości promowane przez WSKZ.

Edukacja jako osobista podróż – motyw kampanii

Kampania wystartowała w połowie sierpnia i opiera się na motywie podróży – zarówno dosłownej, jak i tej metaforycznej. Jako jej ambasador, Kossakowski zachęca do traktowania edukacji jako osobistej podróży – pełnej odkryć, zmian i rozwoju.

– Wiedza jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy. Bo wiedza zmienia. Najpierw ciebie, potem może i cały świat – mówi Przemek Kossakowski.

Jak dodaje, najlepszy moment na dokonanie zmiany zaczyna się teraz. Jego zdaniem edukacja jest najważniejsza.

Spotkania, wydarzenia i wsparcie dla dzieci i młodzieży

Kampania obejmuje m.in. serię spotkań, wydarzeń oraz inspirujących rozmów na temat wartości nauki i samorozwoju. W skład działań wchodzą także spoty wideo, dedykowany landing page oraz działania w mediach cyfrowych i społecznościowych. Dodatkowo, dzięki kampanii WSKZ, dzieci i młodzież będące w trudnej sytuacji życiowej i materialnej otrzymają wsparcie.